مصيف بلطيم يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر بحملات نظافة

استعدت مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال الزوار في عيد الفطر المبارك، حيث جرى تهيئة الشواطئ الـ6 وتكثيف حملات النظافة وتنظيف الشوارع وذلك ليكون جاهزا لاستقبال الأهالي الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر على الشواطئ، وساء من كفر الشيخ أو المحافظات المجاورة.

وقال اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لكفر الشيخ، إنه جرى تهيئة وتنظيف الشواطئ وتعليق لافتات إرشادية للمواطنين للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتكثيف حملات النظافة، والاهتمام بأعمال الإنقاذ.

غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المصطافين بمصيف بلطيم

أضاف السكرتير العام لكفر الشيخ، خلال جولته بمدينة مصيف بلطيم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات في إدارة المصيف لاستقبال شكاوى المترددين على المصيف طوال أيام الإجازة، وحلها، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، فضلا عن تنظيم النوبتجيات داخل الوحدة المحلية وتوفير رغيف الخبز والسلع الغذائية ومراقبة الأسواق والمحلات.

حملات نظافة مكثفة بمصيف بلطيم

أشار الحفناوي، إلى أنه وجه بتكثيف النظافة والحملات المرورية لضبط المركبات غير المرخصة بمصيف بلطيم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووضع اللافتات الإرشادية والتوجيهية للمواطنين بمداخل جميع الشواطئ بالمدينة ووضع السلالم بجميع شواطئ مصيف بلطيم لعمال الإنقاذ، للحفاظ على أرواح المواطنين، ووضع صناديق القمامة بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي الحضاري للمدينة والحفاظ على مستوى النظافة.

كما أكد على أنه جرى الانتهاء من دهان الأرصفة وتزيين مداخل المدينة، وتوفير كل ما يحتاجه المصطافون، بالإضافة إلى تنظيم ورديات عمل عمال النظافة لتظهر المدينة بأبهى صورها.