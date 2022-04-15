أسعار مصيف بلطيم 2022.. الشقق تبدأ من 50 جنيها لليوم

تختلف أسعار مصيف بلطيم 2022 بمحافظة كفر الشيخ، بين الشقق والوحدات السكنية والفنادق، لكنها تشهد هذه الأيام انخفاضا كبيرا قبل بدء فصل الصيف والدخول في ذروة الموسم، التي تكون في شهري يوليو وأغسطس، إذ تشهد تلك الفترة زحاما كبيرا في المصيف؛ ما يجعل السماسرة وأصحاب الوحدات السكنية يرفعون سعر تأجير الشقق في هذا التوقيت بسبب الإقبال الكبير من المصطافين.

وتقدم «الوطن»، أسعار مصيف بلطيم 2022، وذلك حرصا منها على تقديم الخدمات المختلفة لقرائها عبر موقعها الإلكتروني.

أسعار مصيف بلطيم 2022.. تبدأ من 50 جنيها

وبحسب أحمد أبو زيد، سمسار، فإن أسعار مصيف بلطيم 2022، تبدأ من 50 جنيها لليوم الواحد وحتى 250 جنيها بحسب اختلاف الأماكن والشواطئ، إذ يمكن أن يستأجر المصطافون وحدات سكنية بهذه القيمة خلال الأيام الحالية، وخاصة ممن يرغبون في قضاء العطلات الأسبوعية على الشاطئ أو قضاء السهرات الرمضانية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأسر تقضي السهرات الرمضانية والإجازات بمصيف بلطيم.

وأوضح «أبو زيد» لـ«الوطن»، أن أسعار مصيف بلطيم 2022، تختلف بالوحدات السكنية أو الشقق التي تقع كصف أول وتطل على الشواطئ مباشرة، حيث يمكن أن يكون سعر الوحدة المطلة على البحر 80 جنيها في اليوم، بينما تكون الشقق التي تبعد عن الشواطئ 50 جنيها، بينما يكون شاطئ الأمل هو الأغلى، حيث يمكن أن تبدأ أسعاره من 80 جنيها.

أسعار مصيف بلطيم 2022.. الفيلات والشاليهات تختلف

وأشار إلى أن أسعار مصيف بلطيم 2022 تختلف من الشقق للفيلات والشاليهات، حيث تكون الفيلات والشاليهات مرتفعة في الأسعار وتتراوح ما بين 200 لـ400 جنيه في اليوم الواحد، وبخاصة المطلة على الشواطئ مباشرة أو التي تقع كصف أول وثاني، حيث تكون مساحاتها أكبر، وتضم غرفا كثيرة، بينما تحتوي على كافة الخدمات الفندقية، وتكفي لعدد أفراد كبير.

أسعار مصيف بلطيم 2022.. 3 فنادق في المدينة

وتضم مدينة مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، 3 فنادق هي «كيلو باترا، الزهراء، القوات المسلحة»، وتختلف أسعار مصيف بلطيم 2022، للفنادق عن الشقق حيث تبدأ من 200 جنيه وحتى 450 في بعض الفنادق لليوم، وتتميز بتقديم خدمات متكاملة للرواد، بالإضافة إلى وجود شواطئ خاصة لبعضها.