الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة وفاق سطيف

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره المغلق، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقررة إقامتها السبت المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد «الأهلي We السلام».

ويعود الفريق الأول بقيادة مديره الفني بيتسو موسمياني، لتدريباته اليوم، عقب الراحة التي منحها للاعبين أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ إذ يخوض الفريق تدريباته، ثم يدخل معسكرًا مغلقًا حتى مباراة الذهاب أمام بطل الجزائر.

ويأتي المعسكر لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين، بناءً على رؤية مجلس الإدارة ولجنة التخطيط التي جاءت بالتوافق مع الجهاز بسبب تراجع النتائج في الفترة الماضية.

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