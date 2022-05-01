غرامة مالية على لاعبي الأهلي وجهازهم الفني بعد التعثر أمام سيراميكا

أخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق والجهاز الفني، بقرار إدارة النادي بتوقيع غرامة مالية عليهم بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا، أمس السبت، في الجولة 17 الدوري المصري، ومواصلة نزيف النقاط.

وقالت مصادر لـ«الوطن سبورت»، إنّه تقرر خصم جزء من المستحقات المالية للاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق، بعد تراجع النتائج خلال آخر 3 مباريات، وفقًا للائحة الداخلية.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن أنّ لائحة الفريق تنص على تغريم اللاعبين والجهاز الفني حال تعثر نتائج الفريق في مسابقة الدوري لأكثر من مباراة على التوالي.

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