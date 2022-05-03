حبس شاب متهم بالتعدي على طفلة في الشارع.. «الأهالي ضبطوه متلبسا»

فتحت نيابة مركز كفر الزيات في محافظة الغربية، تحقيقا موسعاً في واقعة اتهام شاب بمحاولة التعدي على طفلة بعمر 6 سنوات، جنسيا، بعد ضبطه من قبل أهالي القرية واستدعاء الأجهزة الأمنية التي اقتادته إلى مركز شرطة كفر الزيات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أهالي الدلجمون ضبطوا شابا حاول التعدي على طفلة في الشارع

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الدلجمون، دائرة مركز كفر الزيات، بضبط أحد الشباب بتهمة محاولة التعدي على طفلة جنسياً، في أحد شوارع القرية، وجرى اقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات، للتحقيق معه.

تسليم المتهم للشرطة بعد ضبطه متلبسا

انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، وضباط مباحث مركز الشرطة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وأن المتهم في العقد الثالث من عمره، وحاول استدراج المجني عليها إلى أحد الشوارع الفرعية، وقام بخلع ملابسه وملابس الطفلة وحاول التعدي عليها جنسيا، وجرى ضبط المتهم متلبسا من قبل الأهالي، وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتوقيع الكشف الطبي على الطفلة التي أصيبت بانهيار عصبي، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.