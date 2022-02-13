مقترح بتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل.. والحكومة ترد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقترحا قدمه النائب محمد فريد، عضو المجلس، بإضافة مادة لقانون العمل الجديد لمواجهة التحرش في بيئة العمل.

الهدف من الاقتراح

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المطالبة باستحداث هذه المادة يستهدف ألا تتعرض المرأة لأي ضرر نفسي أو اقتصادي أو مادي.

وقال: «الهدف من هذا الاقتراح هو مواجهة التحرش الجنسي، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل».

وزير القوى العاملة: قانون العقوبات واجه التحرش

فيما رد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثل الحكومة في الجلسة، قائلا: «نحن داعمون للمرأة في مجال العمل، وجميعنا نقف للتصدي للتحرش».

وأشار إلى أن قانون العقوبات عالج هذا الأمر، بشأن تغليظ عقوبة التحرش بشكل عام ولا يجوز تكرارها في هذا القانون.

قانون العمل الجديد يحمي العامل وصاحب العمل

كما طالب النائب محمد فريد، أيضا بضرورة وضع مادة تؤكد على التزام صاحب العمل بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية في مواد قانون العمل الجديد، ليعقب الوزير محمد سعفان، بأن هذا كله تم معالجته في مشروع القانون.

وعقب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: «قانون يحمي العامل أولا ويحمي أيضا صاحب العمل ويشجعه على إنشاء شركات ومصانع وهو في مصلحة العامل أيضا».

ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يخاطب مؤسسات قد تكون صغيرة في عدد العمالة، لذلك فإن وجود معوقات قد يؤدي إلى اختفائها.