رجال الشرطة يوزعون الورد والشوكولاتة على المواطنين احتفالا بالعيد في الغربية

حرص اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، ورجال الشرطة في محافظة الغربية، على توزيع أعلام مصر، وورد وشوكولاتة على المواطنين في الشوارع احتفالا بعيد الفطر المبارك، وتقديم التهنئة لهم.

تنظيم حركة المرور وتأمين المنتزهات والحدائق

وتشهد شوارع مدن ومراكز محافظة الغربية، انتشار رجال إدارة مرور الغربية، لتنظيم حركة سير السيارات والمواطنين، ومنع التكدس في أول أيام عيد الفطر المبارك، وخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب انتشار رجال المباحث والحملات الأمنية أمام الحدائق والمنتزهات في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك من قبل المواطنين ومنع حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات.

رفع حالة الطوارئ القصوى

ووضعت مديرية أمن الغربية، خطة لتأمين احتفالات المواطنين في إجازة عيد الفطر، وذلك من خلال انتشار الأكمنة الثابتة والمتنقلة على الطرق السريعة والرئيسية والفرعية داخل المحافظة وخارجها، ووجود نقاط تفتيش السيارات، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين وتحقيق السيولة المرورية ومساعدة أصحاب السيارات وقائدها في حالة حدوث اي أعطال أو استغاثات، كما تكثف إدارة مباحث التموين بالغربية، من الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية، من أجل ضبط السلع الغذائية الفاسدة، ومنع احتكار السلع الغذائية.

وحرص اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية على أداء صلاة عيد الفطر في مسجد السيد البدوي بطنطا، برفقته عدد من القيادات الأمنية، وتقديم التهنئة إلى المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على انتشار رجال الأمن على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة لتحقيق الأمن و الاطمئنان لدي المواطنين في احتفالات عيد الفطر.