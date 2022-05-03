القوى العاملة: تحصيل 255 ألف جنيه مستحقات مصريين في إيطاليا خلال شهر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو في إيطاليا، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بميلانو لصرف مستحقاتهم التي بلغت 255 ألف جنيه مصري تقريبا، منها 225 ألفا مستحقات الضمان والمعاشات، والباقي مستحقات مالية محصلة للعمالة المصرية.

متابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال وأسفرت الجهود في أبريل الماضي عن توفير 8 فرص عمل بالداخل.

تسوية 4 شكاوى وديا

وأوضح الملحق العمالي بميلانو أنه تم خلال الشهر تسوية 4 شكاوى وديا، ومازالت هناك شكوتين قيد البحث والدراسة بإجمالي 6 شكاوى، فضلا عن تنفيذ 74 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم إجراء 5 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بتلك الجهات، فضلا عن 4 اجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 65 استفسار للعمالة المصرية بميلانو من خلال المكتب.