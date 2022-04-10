القوى العاملة تحصّل 2.3 مليون جنيه مستحقات ورثة 12 مصريا في السعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات ورثة 12 عاملا كانوا يعملون بالرياض، وبلغ إجمالي هذه المستحقات 380 ألفا و843 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و381 ألفا و322 جنيها مصريا تقريبا.

متابعة مستحقات المصريين في الخارج

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات ورثة 12 مصريا كانوا يعملون بالرياض وتوفوا بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنّ المكتب نجح بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض، في الحصول على ورثة مستحقات 12 من العاملين المصريين المتوفين بالسعودية، وبلغ إجمالي المستحقات 380 ألفا و843 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و381 ألفا و322 جنيها مصريا تقريبا، وتم مراجعة المسؤول المالي بالقنصلية العامة بالرياض للتأكد من دخول تلك المستحقات المالية إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض.

أسماء العمال المستحقين للتعويضات

وأشار رجائي، إلى أنّ المستحقات تمثلت في مستحقات العامل المتوفى «عصام س. ح»، وجرى التواصل مع الشركة لسدادها وبلغت 72 ألفا و85 ريالا، كما تم الحصول على مستحقات العامل المتوفى «السيد ع. أ» وبلغت 35 ألفا و974 ريالا، ومستحقات المواطن «إبراهيم م. ح»، وبلغت 14 ألفا و168 ريالا، ومستحقات العامل المتوفى «أحمد ح. ع» وبلغت 900 ريال.

واستطرد الملحق العمالي، قائلا، إنّ المستحقات امتدت لتشمل العامل المتوفى «عبدالله م. ع»، وبلغت 30 ألفا و244 ريالا، ومستحقات العامل «عبدالحكيم م. م» وبلغت 143 ألفا و791 ريالا، ومستحقات العامل المتوفى «سامي ف. ك» وبلغت 39 ألفا و369 ريالا، ومستحقات العامل «عبدالله ع. س» وبلغت 9 آلاف و900 ريال، ومستحقات العامل المتوفى «أحمد ر. ا» وبلغت 1850 ريالا، ومستحقات العامل المتوفى «أيمن ع. ع» وبلغت 13 ألفا و393 ريالا، ومستحقات المتوفى «أحمد م. ف» وبلغت 15 ألفا و169 ريالا، ومستحقات العامل المتوفى «محمد أ. م. ت»، وبلغت 4000 ريال، وتحويل جميع المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعي في مصر، مع إخطار أهالي المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.