10 سنوات سجن و50 ألف يورو غرامة تنتظر يوناني ركل قطة

أثار مقطع فيديو متداول لثلاثة أشخاص يقومون بركل قطة سقطت في مياه البحر الضحلة باليونان، حالة من السخط والغضب بين أوساط اليونانين، الذين تداولوا مقطع الفيديو.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة معاقبة الأشخاص الثلاثة بتهمة إساءة معاملة الحيوانات وخاصة الشخص الذي قام بركل القط حتى تسبب في اسقوطها بمياه البحر، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

10 سنوات سجن وغرامة 50 ألف يورو

ويُعاقب القانون اليوناني من يثبت ارتكابه تهم الإساءة إلى الحيوانات بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف يورو، ولم يمر وقت طويل حتى أعلنت الشرطة اليونانية، القبض على رجل يشتبه بأنه قدم الطعام إلى قطة في مطعم وعندما قدمت لتناوله قام بركلها وإسقاطها في مياه البحر المواجه للمطعم.

وزير الشرطة اليوناني: أمر صادم

وقال وزير الشرطة اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، إن ممارسة العنف ضد أي حيوان يعد أمراً غير مقبول، مقدماً التحية لمن ساعد في لفت انتباه المواطنيين إلى هذه المسألة.

وأضاف الوزير أنه يشعر بالصدمة من هذا الحادث، الذي آثار غضب جمهور وسائل التواصل الاجتماعي اليونانية، وتم نشره يوم الأحد الماضي.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول ثلاثة أشخاص يتناولون الطعام في أحد المطاعم المطلة على شاطئ البحر في قرية بجزيرة إيفيا، بـ وسط اليونان، وأثناء تناولهم الطعام اقتربت قطتان منهما، فقام أحد الأفراد الثلاثة بتقديم سمكة صغيرة أمام إحدى القطط الصغيرة، وهو الأمر الذي جعلها تقترب لتناول السمكة، وبمجرد اقترابها قام بركلها ركلة قوية لتسقط في مياه البحر، وظهر في مقطع الفيدصو صوت أمرأى تضحك على هذه الواقعة بينما هربت القطة الثانية.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن السكان المحليين أخذوا القطة الضحية إلى طبيب بيطري لفحصها، وتبين أنها لم تصب بأذى.