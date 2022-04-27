جابر القرموطي في نجوم السماء: «لو شفت قطة وأنا سايق بنزل لها»

استضاف برنامج «نجوم السماء» المذيع جابر القرموطي الذي تحدث عن مغامرته في الغناء خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يحب المغامرات، مشيرا إلى أنه لا يرى مذيعا آخر يقدم نفس محتواه لأن الصحافة التليفزيونية قليلة.

سبب عشق القرموطي للقطط

وقال «القرموطي» خلال استضافته في برنامج «نجوم السماء» المذاع على القناة الأولى: «شوفت حد بيبيع قطة حسيت بنوع من النخاسة اشتريتها ومن ساعتها بطلت أخاف من القطط وبقيت أعشقهم ولو شوفت أي قطة وأنا سايق بنزل لها، أنا لو سوبر هيرو هيبقى اسمي جابر مان».

رغبته في تواجد ابنته الكبيرة معه في المغامرة

وحصل المذيع جابر القرموطي على لقب مغامر بنسبة 95% بحسب اختبار يجريه البرنامج قبل قفز الضيف من السماء وتنفيذ «السكاي دايفنج»، وبعدها سجل تسجيلا صوتيا قبل صعوده إلى الطائرة لكي يسمعه الجمهور بعد نزوله من الطائرة، وأشار إلى أنه كان يتمنى وجود شخص معه خلال الهبوط من الطائرة وهو ابنته الكبيرة مريم التي اتصل بها بخاصية الفيديو كول قائلا: «مريم أنا رايح دلوقتي أعمل سكاي دايفنح وإن شاء الله المرة الجاية تيجي معايا، هجرب الأول وبعدين هقولك، أنا هنزل في رأس البر وبيقولوا لي هتشوف مكان تحفة وتشوف حاجات عمرك ما شوفتها»، وقفز المذيع القرموطي من على الطائرة ليجرب السكاي دايفنج أعلى رأس البر، متابعا: «أنا أكبر حاجة نطيت فيها الترعة، أنا مكنتش خايف».