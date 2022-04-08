الأزهري: الإمام أحمد الرفاعي قص ثيابه لكي لا يزعج قطة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الإمام أحمد الرفاعي، علم أن أهل قرية أم عبيدة وجدوا كلبًا أجربًا، فألقوا به خارج القرية وهو ما زال حيًا بمرضه، فخرج وهو السيد الوجيه المعظم في قومه، وذهب إلى الكلب، وأقام له خيمة ومظلة وأتى بالماء الساخن وجعل يغسل عنه جربه ومرضه، ودهنه بالدهن، وتعهد بعلاج الكلب حتى شفاه الله.

مواقف في حياة الإمام أحمد الرفاعى

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته في برنامج «يحب الجمال» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC» أن الإمام أحمد الرفاعي، من غرائبه وعجائبه أنه جلس يومًا وكُم عبائته كان واسعًا، فنامت عليه قطة، فلم يحاول أن يقلقها، فقص كُم عبائته بعيدًا عن القطة، واستكمل صلاته وتركها نائمة في هدوء.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري، إلى موقف شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد، تلميذ العز بن عبدالسلام، حينما خرج ووجد كلبة تلد فوقف، فماتت في ولادتها، فحمل جراؤها الصغيرة في عباءته، وظل يطعمها ويحضر لها اللبن حتى كبرت وانطلقت.

من الذرة إلى المجرة

وتابع الأزهري: «من الذرة إلى المجرة، كل شيء يسبح، ونحن يجب أن نحترم كل مسبح، الجن والإنس والنبات والحيوان والدواب والشجر وغيرهم، ذلك يربطنا باحترام كل شيء يحيطنا، احترام الأشياء والكائنات من حولنا أمر مهم ومن الدين».