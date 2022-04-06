جابر القرموطي في «كلم ربنا»: دعوت الله يرزقني برزق 150 قطة

كشف الإعلامي جابر القرموطي، كواليس حديثه مع الله عز وجل في بعض المواقف الذي تعرض لها، وذلك خلال استضافته في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، والذي يذاع على راديو «9090»، إذ قال القرموطي: «كان عندي 3 أو 4 مطبات كده ربنا سبحانه وتعالى انتشلني، آخر حاجة جات من نحو أسبوع كنت مع القطط».

معتاد على النزول وقت الفجر يوميا لإطعام القطط

وأضاف «القرموطي»، أنه معتاد على النزول في وقت الفجر إلى الشارع، «بنزل مع القطط في الشارع، عندي في المنطقة نحو 150 قطة، الأكل كان فيه شح، مبقاش الأكل مكفي، فبحط الأكل عشان ياكلوه، بصيت آخر مرة لربنا وقتها وبصيت للسماء بعد الفجر وده أكتر مرة بصيت للسماء، وقولت يا رب اللهم ارزقني بزرقهم، رغم أي أخطاء تتقال رغم أننا نرتكب أخطاء في حق نفسنا وفي حق اللي معانا وبناخد قرارات مش حلوة لكن في النهاية الملاذ الأخير ليك هو ربنا».

وأوضح الإعلامي جابر القرموطي، أن الموقف الثاني كان في شهر ديسمبر الماضي، «قولت عندي مشروعين ولازم أي مشروع منهم أشتغل فيه قبل رمضان، لو مشتغلش فيه قبل رمضان يبقى وضعي مش تمام سواء ماديا أو معنويا، وأنا ماشي حصل موقف عملته ومشيت، كان موقف خير، وأنا بعمل هذا الموقف كلمني حد من الناس ما تيجي نتقابل عشان عاوزينك في شغل والكلام ده، روحنا واتقابلنا قال إن شاء الله خير، وبالفعل كانت فاتحة رزق عليا ومعنوياتي بقت عالية».