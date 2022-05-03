رئيس مصيف بلطيم: انتشار فرق الإنقاذ بالشواطئ حفاظا على سلامة الرواد

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، على توزيع فرق الإنقاذ وكذلك الأدوات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، كما تم تركيب سلالم المراقبة ولوحات استرشادية تم توزيعها على جميع الشواطئ وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وذلك حفاظا على سلامة رواد المصيف من المصطافين الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر على شواطئ بلطيم.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى تدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصافرات الإنذار، وذلك لسرعة التحرك حال وجود حالات غرق، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على حسن معاملة المصطافين لظهور المدينة بمظهر لائق وعدم ازعاج المصطافين، موضحا أن المنقذين يتعاملون بسرعة مع الحالات المحتمل تعرضها للغرق طوال اليوم.

التنبيه على المصطافين بعدم الدخول لنقاط عميقة

وأضاف عطية، أنه جرى التنبيه على المصطافين بعدم الدخول لنقاط عميقة في مياه للمصيف حفاظا على سلامتهم، خاصة مع ارتفاع الأمواج بسبب تقلب الطقس في كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ نحو 20 حالة من الغرق، أمس، في أول أيام عيط الفطر بفضل يقظة المنقذين، وأن المدينة لم تشهد حالات غرق أمس وحتى الآن.

وأوضح رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه جرى توفير كل الخدمات والسلع التموينية للمواطنين، وذلك لقضاء إجازة عيد الفطر بسلاسة ويسر، فضلا عن التأكد من جودة المعروض من السلع والماكولات، كما جرى رفع حالة الطوارئ بكل اجهزة المدينة، بالإضافة إلى تمركز عربات الإسعاف بالشواطئ ورفع الطوارئ في الوحدة الصحية بالمدينة.