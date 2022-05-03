إزالة تعديات بالبناء على 1150 مترا أراض زراعية بالخانكة في عيد الفطر

تمكنت وحدة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة الخانكة، من رصد حالتي تعدي على الأراضي الزراعية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إذ استغل المتعدون إجازة العيد وقاموا بالتعدي على الأراضي بالبناء.

وقام مجلس مدينة الخانكة بحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، بإزالة حالتي التعدي على مساحة 1150 مترا بالمدينة، لمباني بالطوب الأبيض.

التعامل بكل حزم مع المخالفين

تأتي تلك الخطوة في ضوء تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بأنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح ووضع الضوابط التي يجري التعامل بها بكل حزم مع المخالفين، وسوف يجري وقف أعمال البناء المخالف في المهد.

غرفة عمليات لمنع التعديات

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات للمرور على الأراضي الزراعية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لمنع أي تعدي وإزالتع فورا.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم نوباتجيات عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري، لافتًا إلى أنه سيجري التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون.