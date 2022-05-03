المشدد 10 سنوات لمتهم لتزويره محررات رسمية في مصر الجديدة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء فرج.

تزوير محررات رسمية

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 12219 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 4698 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «أسامة. م،53 عامًا»، في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع آخرى مجهولة بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حُسن النية، الموظف المختص بإصدار بطاقات الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية، في تزوير محرر رسمي هو بطاقة رقم قومي باسم «فاطمة.ع»، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك، بأن أمدها المتهم بالبيانات المراد إثباتها بها فقامت المجهولة بتدوين البيانات الخاصة بالمجنى عليها باستمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية رقم قومي.

كما اشترك وأخرى مجهولة بطريق المساعدة مع موظف عمومي حٌسن النية، الموظف المختص بإصدار التوكيلات بمكتب توثيق شهر عقاري النزهة، في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الخاص الرقيم النزهة لسنة 2019، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة، واستعمل وأخرى مجهولة محرر المزور محل الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قدمته الأخيرة للموظف المختص بمكتب توثيق شهر عقاري النزهة، محتجين بما دون به بيانات مدعيين صحته مع علمهما بتزويره.

اتفاق المتهم على تزوير بطاقة رقم قومي

وأكدت تحريات المباحث، قيام المتهم بالاتفاق مع سيدة مجهولة على تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة، وأمد المتهم المجهولة، بالبيانات المراد إثباتها باستمارة طلب استخراج بطاقة رقم قومي «بدل فاقد» باسم «فاطمة.ع»، ووقعتها بتوقيع نسبته لسالفة الذكر وتمكنت من استخراج بطاقة الرقم القومي.