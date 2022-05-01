السجن 4 سنوات لعاطل في تزوير محررات رسمية وحيازة هيروين بمصر الجديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهم بالسجن سنة لحيازته مادة مخدرة و3 سنوات وتزوير محررات رسمية، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء فرج.

تحقيقات النيابة العامة

أكّدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 11836 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 4724 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «علي.ي - 38 عامًا، عاطل» في يوم 1 ديسمبر 2021 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أحرز بقصد الاتجار في مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، واشترك بطريقة المساعدة مع موظف عام حسن النية، في تزوير بمحرر رسمي كونه المختص بتحرير ذلك المحرر، كما أحرز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه وردت معلومات مفادها إتجار المتهم في الجواهر المخدرة فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وضُبط بين طيات ملابسه سلاح أبيض وبضبطه وتفتيشه عُثر بحوزته على لفافات ورقية بداخلها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والسلاح للدفاع عن تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أنَّ المضبوطات 8 لفافات بداخلها مسحوق متحجر لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 4.27 جرام.