ضبط متهمين اثنين بتزوير محررات رسمية وترويجها في الشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية - له معلومات جنائية» بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط متهم بتزوير محررات رسمية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط «6 بيانات ضريبية- 7 شهادات تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 إستعلامات - جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وهاتف محمول».

المتهم يقر بترويج المستندات الحكومية المزورة

وبمواجهته بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر المتهم بقيامه بترويج المستندات الحكومية المزورة المضبوطة لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى وأضاف بأن القائم على إصطناع وتقليد تلك المستندات «صاحب محل ألعاب إلكترونية- مقيم بذات الدائرة»، حيث تم ضبطه، وبتفتيش المحل الخاص به تم ضبط «3 بيانات ضريبية- 3 تقارير طبية- شهادة تنازل- 10 خطابات خالية البيانات» وجميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية- جهاز كمبيوتر بمشتملاته متصل بماكينة تصوير متعددة الإستخدامات- 2 هارد ديسك- هاتف محمول به العديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى».

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه من مضبوطات أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضاف أحدهما بتزوير المحررات الرسمية المذكورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وقيام أحدهما بترويجها بالإتفاق فيما بينهما نظير حصولهما على مقابل مادى يقوما بإقتسامه فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.