آدم ليفين قبل حفله تحت سفح الأهرمات: «أحلامي الأكثر جموحا»

وصل المغني الأمريكي آدم ليفين برفقة أعضاء فرقته «Maroon 5» إلى مصر، استعدادًا لإحياء حفلهم المقام مساء اليوم، تحت سفح الأهرامات وذلك ضمن جولتهم الأولى في الشرق الأوسط، ونشر «ليفين» صورًا من الأماكن الأثرية في مصر من بينها النيل والأهرامات، وذلك عبر خاصية «ستوري»، على حسابه بـ «إنستجرام» الذي يتابعه عليه أكثر من 14 مليون متابع من مختلف دول العالم.

ونشر آدم ليفين صورة يظهر فيها أبو الهول، وعلق عليها قائلا: «ولا حتى فى أكثر أحلامي جموحا فكرت أن أقدم عرض في هذا المكان»، كما قام بنشر عدد من الصور لتجهيزات الحفل المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

تصل إلى 5 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل «Maroon 5» في مصر

وتأني أسعار تذاكر حفل «Maroon 5» تحت سفح الأهرامات في 4 فئات، تبدأ بـ 2.300 جنيه، ثم 4.500 جنيه، أما تذكرة الـ«VIP» تبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز، ويأتي الحفل ضمن جولة للفرقة الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تطير إلى الإمارات المتحدة لإحياء حفل يوم الجمعة المقبل في «اتحاد أرينا» بـ أبو ظبي.

من هي فرقة «Maroon 5»

«Maroon 5»هي فرقة بوب روك أمريكية، تتألف حاليًا من المطرب الرئيسي آدم ليفين، والعازفين: جيسي كارمايكل، جيمس فالنتين، مات فلين، بي جي مورتون، بالإضافة إلى سام فارار، تم إصدار الألبوم السابع للفرقة بعنوان «جوردي» في يونيو 2021، باعت الفرقة أكثر من 135 مليون تسجيل، مما يجعلها واحدة من أفضل فناني الموسيقى مبيعًا في العالم، وذلك بخلاف حصولهم على مجموعة كبيرة من الجوائز الموسيقية.