8 سيدات في مهمة خاصة أثناء العيد.. تستقبلن شكاوي المواطنين في «مياه سوهاج»

حرصت 8 سيدات من العاملات بالخط الساخن 125 والخاص باستقبال شكاوى المواطنين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على النزول للعمل خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك وذلك لاستقبال شكاوى أكثر من 5 مليون مواطن بجمع مراكز وقرى محافظة سوهاج.

الحرص على استمرار العمل أثناء العيد

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب للشركة أن سيدات الخط الساخن 125 حريصين على الاستمرار بالعمل خلال فترة الاجازات، كما تواجدت سيدات لشحن العدادات مسبقة الدفع وتهيئة العدادات خلال فترة العيد وكذلك سيدات من العاملات بالتشغيل والصيانة بمحطات رفع الصرف الصحى وذلك لنقل رسالة واضحة لجميع مواطنى محافظة سوهاج على دور جميع العاملين بالشركة الاستمرار فى العمل لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتقديم جميع الخدمات للمواطنين على مدار 24 ساعة.

أرقام شكاوى شركة المياة بسوهاج

واوضح محمد على مدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه يتم استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة واتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأن هذه الشكاوى تتنوع ما بين شكاوى مياه الشرب وتشمل كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكذلك شكاوى الصرف الصحى التى تشمل كسر ماسورة وطفح صرف صحي وطلب سيارة كسح وغطاء بالوعة والشكاوى المحاسبية.