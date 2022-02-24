تعيينات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.. آخر موعد للتقديم

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اليوم الخميس، آخر موعد للتقديم في الوظائف الحرفية، وفقا لمسابقة الشركة رقم 1 لسنة 2022، بعد أن انتهت من تلقي طلبات المتقدمين لشغل وظائف، التي شملت تخصصات «مهندس، كيميائي، أخصائي سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، كاتب، مدخل بيانات، أمين خزينة، فني مساحة، فني تشغيل وصيانة، فني معمل».

ولفتت الشركة إلى أن الوظائف المعلن عنها في المسابقة، جرى إتاحتها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومع بدء الاستعداد لاستلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

اخر يوم لتعديل بيانات المتقدمين للمسابقة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر منشور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يمكن للذين تقدموا للمسابقة عبر موقع الشركة في السابق، لباقي التخصصات للوظائف المعلن عنها، تعديل البيانات الخاصة بهم حتى نهاية اليوم الخمي، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، بناء على مطالبة الخريجين بمد فترة التقديم التي تلقتها الشركة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعيين بمسابقة الوظائف وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2022

وكشفت الشركة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظائف المعلن عنها، منها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج، وألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن 35، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.