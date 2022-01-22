تعيينات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.. موعد التقديم والشروط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مسابقة للتعيين في عدد من ظائف بـ14 تخصصا، وهي: «مهندس، كيميائي، أخصائي سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، كاتب، مدخل بيانات، أمين خزينة، فني مساحة، فني تشغيل وصيانة، فني معمل، سائق، سائق معدات ثقيلة، وعامل تشغيل وحرفي»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 للعمل بمراكز ومدن محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، من خلال موقع الشركة الإلكتروني، في الفترة من أول فبراير 2022 حتى 20 من الشهر نفسه.

شروط التقديم بشركة مياه الشرب

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لكل وظيفة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم مقيم بمحافظة سوهاج أو أحد مراكزها، وإثبات ذلك في بطاقة الرقم القومي.

حصول المتقدم على شهادة الخدمة العسكرية

* الوظائف النوعية: أدى الخدمة العسكرية عام أو معاف

* الوظائف المكتبية: أدى الخدمة العسكرية عامين أو عام ونصف أو معاف

* الوظائف الفنية: أدى الخدمة العسكرية عامين أو عام ونصف أو معاف

* الوظائف الحرفية: أدى الخدمة العسكرية ثلاثة أعوام أو معاف

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما في أول فبراير 2022

- اجتياز الاختبارات "التحريري والعملي والمقابلة الشخصية" التي تجريها الشركة للمتقدمين

- لا يجوز التقديم لأكتر من وظيفة

- قبول المتقدم للعمل بأي موقع تختاره الشركة، وكذلك العمل بنظام الورديات طول اليوم حسبما تقتضي مصلحة الشركة وحاجة العمل بها.

- إثبات ياقتة الطبية بمعرفة الجهة التي تحددها الشركة.

- توريد مبلغ 100 جنيه مصاريف إدارية بِاسم المتقدم للوظيفة وموجة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وذلك على الحسابات الآتية: «البنك الأهلي المصري 519360368939500024- البنك الأهلي الكويتي 0006502903- بنك مصر 3170001000053742- ميد بنك 1404273702000- البريد المصري 2200113000353818».

- لن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد أو بعد انتهاء الموعد المقرر، أو التي سبق تقديمها للشركة أو أية طلبات تقدم عن طريق البريد.