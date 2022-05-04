مواعيد استئناف العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة العيد 2022

إجازة طويلة حصل عليها القطاع المصرفي لأول مرة منذ أشهر طويلة، بلغت 8 أيام متواصلة، حيث تضمنت الإجازة عدة مناسبات مختلفة منها عيد الفطر المبارك، وعيد العمال، وعيد تحرير سيناء، حيث بدات الإجازة من الجمعة الموافق 30 أبريل، وسوف تستمر حتى السبت القادم الموافق 7 مايو.

وكثيرا ما تسبب إجازات البنوك الطويلة العديد من الأزمات للمواطنين الراغبين فى متابعة أو عمل معاملات بنكية مختلفة، من سحب أو تحويل أموال، أو العمل على فتح أي حاسبات جديد.

لهذا يبحث شريحة كبيرة من المواطنين على مواعيد استئناف عمل البنوك المصرية، بعد انتهاء فترة الإجازة الطويلة.

مواعد فتح البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2022

ومن المقرر بحسب البنك المركزي المصري، استئناف العمل رسميا فى جميع البنوك المصرية، يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة، وذلك حسب المواعيد الرسمية للعمل اليومي فى البنوك من الثامنة صباحا، حيث يتم استقبال جميع العملاء .

موعد استئناف العمل بهيئة البريد بعد إجازة العيد

هذا وفي نفس السياق، أكدت هيئة البريد المصرية، أنه سيتم استئناف العمل في جميع مكاتب هيئة البريد بعد انتهاء فترة إجازة عيد الفطر، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو.

وكانت هيئة البريد قد حصلت على إجازة بدأت من يوم الجمعة 30 أبريل على أن تمتد إلى يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو، ويتم استئناف العمل فى جميع مكاتب البريد يوم الأحد الموافق 8 مايو، حيث سيعود العمل في جميع الأفرع الرئيسة للهيئة ومكاتب البريد في جميع المدن والمحافظات.

ومن المعروف أن رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بأن إجازة عيد الفطر المبارك، تمتد لمدة أسبوع، في جميع قطاعات العام والخاص، والقطاع المصرفي، وشركات قطاع الأعمال، وجميع الوزارات، والمدارس والجامعات، على أن تستئنف الحكومة نشاطها يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو.