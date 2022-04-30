استعدادات البنوك لإجازة العيد.. تغذية ماكينات ATM بطاقتها القصوى

تستقبل البنوك المصرية إجازة عيد الفطر المبارك بالعديد من الاستعدادات، أبرزها تغذية ماكينات الصراف الآلي، ATM، بالسيولة الكافية واللازمة لتغطية عمليات السحب من قبل المواطنين على مدار 9 أيام متتالية ستشهد تعطل عمل فروع البنوك.

ومن المنتظر أن تشهد ماكينات ATM إقبالا كبيرا من المواطنين على سحب بعض مدخراتهم أو أموالهم خلال إجازة عيد الفطر الطويلة نسبيا، خاصة مع توقف عمل الفروع خلال تلك الفترة، بجانب الحاجة الدائمة والملحة للأفراد للإنفاق على المستلزمات الخاصة بالعيد وغيرها.

البنوك الحكومية قبل العيد.. تم تغذية ماكينات الـ ATM بطاقتها القصوى

وكانت البنوك الحكومية قد أعلنت في بيانات رسمية عن خطتها للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي ستمتد 9 أيام متتالية، أبرزها البنك الزراعي المصري الذي كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارته، عن خطة عمله خلال الإجازة بإتاحة الخدمات المالية للعملاء عبر 1100 ماكينة ATM تغطي أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة الريف، بهدف تغطية عمليات سحب المبالغ النقدية، أو الكاش، على مدار الـ 24 ساعة.

إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك.. كما أعلنها البنك المركزي المصري

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي، عن بدء إجازة عيد الفطر للبنوك المحلية اعتبارا من غد الأحد، الموافق 1 مايو والذي يتزامن مع يوم عيد العمال، وتمتد حتى 5 مايو، على أن يستأنف القطاع المصرفي عمله في الـ 8 من مايو، عقب إنتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك تتيح العديد من خدماتها عبر تطبيقات الهاتف، مثل المحافظ الإلكترونية والموبايل والإنترنت البنكي، حتى لا يضطر العميل للذهاب إلى الفروع إلا لإنهاء بعض الخدمات أو الأوراق الملحة.

ويمكن من خلال تطبيقات الهاتف المختلفة للبنوك، إنهاء المعاملات المالية وإتمام عمليات الشراء والدفع، وشراء الشهادات أيضا، وذلك في إطار خطة الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي التي تهدف إلى الوصول إلى مصر الرقمية في 2030.