زحام أمام البنوك وماكينات الصرف في آخر يوم عمل قبل العيد بالفيوم

شهدت فروع البنوك المختلفة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، زحاماً شديداً، وطوابير طويلة من المواطنين امتدت إلى عشرات الأمتار، وإلى الشوارع المجاورة، وذلك في آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر المبارك، التي تمتد إلى 9 أيام في مختلف البنوك، مما جعل الإقبال والزحام على البنوك يزداد بصورة كبيرة، فيما فرغت ماكينات السحب من الأموال مبكراً، بسبب شدة الزحام وكثرة سحب الأموال، سواء من قبل أصحاب المعاشات، أو أصحاب الأرصدة والحسابات الجارية.

أزمة وزحام في شوارع البنوك

وشهد شارع جمال عبد الناصر، وشارع البحر بمدينة الفيوم، حيث توجد عدة فروع للبنوك المختلفة بها، زحاماً شديداً وانتظار مئات المواطنين، أمام أبواب البنوك في طوابير طويلة، للحصول على دورهم حتى يتمكنوا من قضاء مصالحهم، مما تسبب في حدوث أزمة داخل البنوك وإغلاق التحويلات المالية بسبب الزحام الشديد عليها.

نفاذ أموال ماكينات السحب

وقالت «دينا مصطفى»، إحدى المواطنات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها ترددت على معظم ماكينات سحب الأموال في مدينة الفيوم، لرغبتها في سحب بعض الأموال بواسطة بطاقة «الفيزا» الخاصة بها، موضحةً أنّ معظم ماكينات الصراف الآلي بدون أموال، بعدما نفذت كافة الأموال بسبب الإقبال الكبير وعمليات السحب المتزايدة خلال الساعات الماضية.

انتظروا انتهاء إجازة العيد

ونصحت «دينا» أهالي محافظة الفيوم بعدم البحث عن ماكينات الصراف الآلي، وتوفير العناء والمجهود، لأنهم لن يتمكنوا من الحصول على أموال، قائلة: «متتعبوش نفسكم وانتظروا لبعد عيد الفطر أفضل، احنا في موسم أعياد وإجازات رسمية».

وأضاف «محمد محمود»، من الأهالي، أنّه ذهب إلى فرع أحد البنوك الكبرى بالفيوم، ولكن حدث عُطل مفاجئ في «السيستم»، مؤكداً أنّه انتظر برفقة العشرات أمام البنك لمدة تجاوزت 4 ساعات، أملاً في سحب أموالهم، ولكنهم فشلوا في إصلاح «السيستم»، وعادوا إلى منازلهم بأيديهم وجيوبهم فارغة.

إجازة طويلة في البنوك

وحصلت البنوك على إجازة طويلة، تمتد إلى 9 أيام، تبدأ بيوم غد الجمعة والسبت وهما الإجازة الرسمية الأسبوعية، والأحد إجازة عيد العمال، ثم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس إجازة عيد الفطر، ثم الجمعة والسبت إجازة رسمية أيضاً، وتنتهي الإجازة يوم السبت بعد المُقبل، الموافق 7 مايو، على أن يبدأ العمل يوم الأحد من الأسبوع بعد المُقبل، الموافق 8 مايو.