هل يجوز الجمع بين صيام النوافل والفرض؟.. «الإفتاء» تجيب

تشهد محركات البحث العديد من التساؤلات بين جواز الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال، لا سيما وأنه من الأسئلة الأكثر شيوعًا بين النساء.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية فى ردها على هذا التساؤل، بجواز الجمع بين الأمرين، أي صيام الأيام القضاء وكذلك صيام ستة أيام من شهر شوال شريطة النية، أي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، لافتة إلى أنه يستحب صوم كلا منهما على حدة.

الجمع بين صيام النوافل وصيام الفرض

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين».

وعن جواز جمع المرأة المسلمة لما فاتها من أيام و6 أيام من شهر شوال، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة بأن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال.

صيام شهر شوال

وأوضحت دار الإفتاء أنه يفضل صوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء؛ لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبر عنه الرملي في قوله: «ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب»، أي المطلوب في الأمر النبوي بإتباع رمضان بستة من شوال.