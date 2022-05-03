مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة على طريق «بورسعيد - دمياط»

لقى شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن صدمته سيارة مسرعة وهو يعبر طريق بورسعيد دمياط، واتخذت قوات الأمن والجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول شاب يدعى أحمد محمد محمد مصطفى أبو ربع، 35 عاما، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل، بادعاء حادث سيارة على طريق دمياط، وتوفى بعد نقله بسيارة الإسعاف، أثناء عمل الإسعافات الأولية له داخل المستشفى، وتم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصاب كان يعبر الطريق أثناء مرور سيارة مسرعة فصدمته وفرت هاربة، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بضبط السيارة المتسببة في الحادث.

اشتعال النيران في سيارة على طريق التفريعة ببورفؤاد

وفي واقعة أخرى، شهد طريق التفريعة ببورفؤاد، اليوم الثلاثاء، اندلاع النيران في سيارة ملاكي خلال تسابق عدد من السيارات على الطريق، فانقلبت إحدى السيارات وبداخلها قائدها الذي تمكن من الخروج قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل.

وعلى الفور تمكن عدد من أصحاب السيارات المجاورة من إطفاء النيران في السيارة المشتعلة بأنابيب الإطفاء الموجودة بسيارتهم قبل وصول سيارة الإطفاء والحماية المدنية وتم التعامل مع الحريق، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على ملابسات الحادث وتحرير المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق.