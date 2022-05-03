مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة إثر تصادم سيارة نقل وملاكي في كفر الشيخ

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل على طريق كفرالشيخ بلطيم، أمام نقطة إسعاف كلش، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل على طريق كفرالشيخ بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء الضحايا والمصابة في الحادث

وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة سيدة، والضحايا هم: السيد بدير الغنام، 45 عاما، من قرية روينه، ونجله محمد، عامين، وفاطمة محمد الهنا، 60 عاما، وإصابة منى محمد علي أبو العلا، 41 عاما، بجروح متفرقة بالرأس والجسم، وجرى حجزها بالمستشفى، ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

توفير المستلزمات الطبية بالمستشفيات ومنع إجازات الأطباء

وأعلنت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه يجري إسعاف المصابين في المستشفيات في أقل وقت ممكن، وإجراء الجراحات لمن يحتاج، إذ يتواجد الأطباء والتمريض بالمستشفيات خلال إجازة عيد الفطر، وجرى منع الإجازات لهم، وتوفير المستلزمات الطبية بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه جرى الدفع بنحو 100 سيارة إسعاف على الطرق تحسبا لوقوع الحوادث ولسرعة التحرك ونقل المصابين إلى المستشفيات، بإشراف الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف المحافظة.