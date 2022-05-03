تشييع جثماني شابين توفيا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

شيع أهالي قرية حسين نامق التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، جثماني شابين، منذ قليل، لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهما بشرق النيل، وذلك عقب وفاتهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في ترعة الإبراهيمية أمام قرية «الشيخ علي» بالطريق الزراعي مصر أسيوط، بدائرة مركز ناصر، وأسفر الحادث عن إصابة 4 آخرين.

أهالي الضحايا ينتظرون انتهاء إجراءات الدفن أمام المشرحة

وتوافد أهالي الضحايا على مشرحة مستشفى ناصر العام، انتظارا لانتهاء تصاريح وإجراءات الدفن، لتشييع جثماني الشابين إلى مثواهما الأخير بمقابر عائلتيهما بشرق النيل في بني سويف، حيث جرى تأدية الصلاة عليهما بفناء المستشفى وسط مشاركة المئات من أبناء وأهالي قرية حسين نامق والقرى المجاورة، في ظل حالة من الحزن.

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انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث غرق سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الشيخ علي دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة توجه سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى وانتشال الغرقى.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء استقلال 6 شباب لسيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية «الشيخ علي»، انحرفت السيارة تجاه ترعة الإبراهيمية وانقلبت في المياه، ما أسفر عن غرق شابين وإصابة 4 في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام ثم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

شاب من قرية حسين نامق يروي تفاصيل الحادث

وقال أحد شباب قرية حسين نامق مسقط رأس الشباب الستة، ويدعى محمد أحمد جمال، إن الشباب الستة تربطهم صداقة، وأعمارهم بين 20 و22 عاما، وأنهم كانوا في طريق عودتهم من قضاء فسحة عيد الفطر المبارك، إلى مسقط رأسهم، وانقلبت سيارتهم في ترعة الإبراهيمية.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، بينما نُقلت جثتي محمد ناصر 20 عامًا، وهشام ممدوح 22 عامًا، من قرية الزيتون، إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.