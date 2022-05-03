توقف حركة المرور على طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب اشتعال سيارة

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اشتعال النيران في سيارة ملاكي قرب محطة تحصيل الرسوم.

وقال شهود عيان إن السيارة تعرضت لماس كهربائي أو عطل تسبب في اشتعال النيران بها في نهر الطريق علي بعد كيلو مترات قليلة من مدخل مدينة الشروق.

مصادر: لا إصابات في الحادث

وقالت المصادر الطبية إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات نهائيا وسيارات الإسعاف وصلت في خلال مدة قليلة ولم يتم نقل أحد إلى المستشفى.

وأضاف شهود العيان لـ«الوطن» أن قائد السيارة استطاع الخروج منها قبل اشتعال النيران بها دون إصابته باي إصابات نهائيا.

وأشار شهود العيان إلى أن عددا من المواطنين حاولوا التدخل بطفايات الحريق للسيطرة عليه، إلا أنه امتد سريعا إلى كامل السيارة ما تسبب في اشتعالها بالكامل.

توقف حركة المواصلات

وقال شهود العيان إن الحريق تسبب في توقف الطريق باتجاه القاهرة بشكل كامل وتعطل حركة المواصلات.

وأضافوا: «سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق وبدأت في التعامل مع السيارة وبدأت الحركة المرورية في العودة مرة أخري إلي طبيعتها».

انتقال رجال الشرطة

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة الشروق إلى مكان الحادث، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بقوة مرورية لإعادة حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها وإزاحة السيارة عن نهر الطريق، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.