المتهم بالتحرش بطفلة حدائق الأهرام أمام النيابة: عرفت والدتها من فيسبوك

بعد أن رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، مقطع فيديو «بث مباشر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من قبل إحدى السيدات تتهم فيه أحد الأشخاص «مدرس»، بالتحرش بابنتها أثناء درس خصوصي بمنطقة حدائق الأهرام، وتم القبض على المتهم وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأدلى باعترافاته أمام النيابة العامة التي شرعت في سؤاله فأجاب أنه يدعي «خ» ويبلغ من العمر 40 عاما، ويعمل موظفًا ببنك الدم في الفترة الصباحية ومدرسًا خصوصيًا في الفترة المسائية.

أقوال المتهم أمام النيابة

وسرد المتهم أمام النيابة العامة، تفاصيل ما حدث في واقعة اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى «سلمي» من قبل والدتها التي تدعي «ميرڤت»، قائلا إنه صديق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع والدة الطفلة ولم يكن بينهما أي سابق معرفة سوى أنها كانت تضع صورة لابنتها على خاصية الاستوري، وبعد أن رأيتها سألت عن أحوالها ومستواها في مادة العلوم، فأخبرتني والدتها أنها تريد لها مدرس خصوصي في المنزل، فبادرت بالموافقة «أنا ممكن أدي للبنت درس معنديش مشكلة»، وذلك مقابل إعطائي مبلغ مالي 150 جنيهًا، فوافقت والدتها وبدأنا في الدرس الذي استمر لمدة ساعتين تقريبا وانتهى.

درس العلوم للطفلة

وأضاف: «هذه كانت هي المرة التي ذهبت للفتاة لإعطائها درس في مادة العلوم، ولكن هاتفتني الطفلة ووالدتها حوالي ثلاث أو أربع مرات، بتاريخ يوم 28 أبريل من العام الجاري للذهاب مرة أخرى إليهم، وعندما ذهبت في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء استمر الدرس حوالي ساعتين ونصف، وبعدها فوجئت بالفتاة تركض على غرفتها ووالدتها وأغلقوا باب الغرفة على أنفسهم وأخذوا في الصراخ إلى أن صعد بواب العمارة للشقة بصحبة عدد من البوابين وقاموا بالإمساك بي».

وتابع: «بعد ذلك فوجئت بوالدة الطفلة تقوم بعمل بث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتهمني فيه بالتحرش بابنتها، قالتلي إزاي تحط إيدك على إيد بنتي، وتم اصطحابي إلى قسم الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة للتحقيق معي».