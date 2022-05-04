فريق maroon 5 يشعل الأجواء في الأهرامات بحفلهم العالمي «فيديو»

أحيا فريق Maroon 5 حفلا غنائيا كبيرا تحت سفح الأهرامات اليوم ضمن جولتهم الغنائية في الشرق الأوسط التي انطلقت من مصر وتشمل أبو ظبي وتل أبيب.

فريق Maroon 5 يزور الإمارات والأراضي المحتلة

الحفل افتتح بفقرة للفنان الأردني عصام النجار بأغنية «حضل أحبك» ثم صعد الفريق وقدم عددا كبيرا من أغنياته والتى قدمها الأمريكي آدم ليفين، المغني الرئيسي للفرقة والذي يعد أحد أبرز المغنيين في العالم، ومعه جيسي كارمايكل وميكي مادن وجيمس فالنتاين ومات فلين وبي جيه مورتون.

قدم الفريق فى الحفل أغنيات ألبوم Jordi الذي صدر العام الماضي ومن ضمن أغانيه Memories وNobody’s Love وBeautiful Mistakes.

يذكر أن أغنية Beautiful Mistakes لـMaroon 5، حققت مشاهدات وصلت إلى 30 مليون مشاهدة، بعد طرحها يوم 11 مارس الماضى.

Maroon 5 يقدم أغنيات ألبومه الجديد فى حفل مصر

كانت الحفلة قد لاقت دعوات للمقاطعة خلال الأسابيع الماضية عقب إعلان الفريق لها، حيث أن جولة الفريق في منطقة الشرق الأوسط ستشهد إقامة حفل غنائي في مدينة تل أبيب التابعة للاحتلال الإسرائيلي في التاسع من شهر مايو الجاري، وهو ما رفضه عدد كبير من جمهور الفريق فى مصر نظرا لرفضهم التطبيع.

ومن المقرر أن يشمل جدول حفلات الفريق حفلا في دولة الإمارات في السادس من الشهر الجاري على ان يختتموا جولة الشرق الأوسط في الاراضي المحتلة.