أعمال درامية تستعد لأجزاء جديدة في رمضان 2023

شهد الموسم الرمضاني 2022 نجاح عدد كبير من الأعمال الدرامية والتي قرر بعضها عمل جزء آخر للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

ونكشف خلال السطور التالية الأعمال الدرامية التي تستعد بجزء جديد في رمضان المقبل..

مسلسل يوتيرن

أعلنت الفنانة ريهام حجاج في الحلقة الأخيرة من مسلسل «يوتيرن» عن وجود جزء آخر من المسلسل، حيث ظهرت في نهاية الحلقة على ظهر سفينة بصحبة فتاة صغيرة قائلة «دي بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا طبعا عايزين تعرفوا مين باباها، مش هقولكوا المرة دي هقولكوا المرة الجاية»، في إشارة منها لوجود جزء آخر.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل الكبير أوي

وفي نهاية مسلسل الكبير أوي 6 تم الإعلان عن جزء آخر رمضان المقبل حيث كتب على التتر «إلى اللقاء في الجزء 7 من مسلسل الكبير أوي رمضان 2023».

وحقق الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني وتصدرت عدد من مشاهده التريند.

مسلسل «الكبير أوي 6»، من بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

سوتس بالعربي

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «سوتس بالعربي» أشار صناع العمل في الحلقة الأخيرة لوجود جزء ثان من المسلسل.

مسلسل سوتس بالعربي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عصام عبد الحميد.