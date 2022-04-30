محمود قاسم عن موسم رمضان 2020: أحمد مكي الأفضل

تحدث الناقد محمود قاسم بعد عرض 30 حلقة من المسلسلات خلال شهر رمضان 2022، أن الموسم يعتبر من المواسم المهمة التي مرت في تاريخ الدراما، خاصة أن المنتجين حرصوا على توفير مناخ يجمع بين الكوميديا والدراما الوطنية والاجتماعيات.

وتابع قاسم، في تصريحات لـ «الوطن»، كما ظهر خلال الموسم وجوه جديدة لم نشاهدها من قبل، بالإضافة إلى تألق بعض الأعمال من حيث جمال تصوير المشاهد، حيث استطاع المخرجين إبراز أماكن بمصر كنوع من أنواع الدعاية لسياحة مصر، ومن وجهة نظري يعتبر ذلك شئ إبجابي.

محمود قاسم يشيد بمسلسل الكبير أوي

وأضاف محمود قاسم على مستوى الكوميديا يفوز مسلسل «الكبيرأوي» بالمركز الأول، حيث استطاع أحمد مكي أن يكسر فكرة الملل والتكرار بتيمة المسلسلات التي تتكون من أجزاء، وذلك من خلال الاعتماد على وجوه شابة مثل «مربوحة والعترة»، أضاف الثنائي للمسلسل بريق خاص، كما أن المسلسل اعتمد خلال الحلقات السابقة على ضيوف الشرف مما زاد العمل أهمية مثل فتحي عبد الوهاب وشيرين رضا وغيرهم من النجوم.

جزيرة غمام أفضل سيناريو برمضان 2022

وعن أفضل سيناريو عُرض في شهر رمضان 2022، قال قاسم، مسلسل جزيرة غمام من أفضل الأعمال في السيناريو للمؤلف عبد الرحيم كمال، وهذا ليس جديد عليه فتعودنا دائماً أن تكون أعماله مُلفتة للنظر، والحوار بين طارق لطفي ومي عز الدين وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب جاء مُمتع خلال أحداث المسلسل.

وتابع محمود قاسم حديثه قائلاً، «من وجهة نظري أحسن إخراج يذهب إلى المخرج محمد ياسين عن مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان، الذي استطاع أن يبرز مشاهد جديدة في جبال الثلج بالإسكندرية، بالإضافة إلى أداء الفنانة دينا الشربيني المميز».