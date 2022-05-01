ظهور أحمد مكي بشخصيته الحقيقية في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 30

شهد مهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 30 الأخيرة، العديد من الأحداث الكوميدية، حيث اختار حزلؤوم أن يفتتح المهرجان بشكل كوميدي بعيدا عما يحدث في المهرجانات كالعادة من أفلام وفقرات حزينة.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الأخيرة

وقدم حزلؤوم في الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير نفادي لكي يقدم فقرة مميزة تضفي أجزاء من المتعة والمزاح، وبدأ نفادي يلقي النكات المختلفة، لكنها لم تلق استحسان الناس، كما سخر من لون شعر حزلؤوم، ما جعل الأخير يقوم ليصفعه على وجهه على الهواء.

كما ظهر الفنان أحمد مكي بشخصيته الحقيقة ضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، ممسكا بصقر في يده.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 30

مسلسل الكبير أوي يعرض بشكل حصري على شاشة أون إي، يوميا بالتزامن مع موعد الإفطار.