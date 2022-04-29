مسلسلات منافسة روج لها مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

نجاح كبير حققه مسلسل الكبير أوي 6 للنجم أحمد مكي خلال السباق الرمضاني الحالى لعام 2022، وتمكن من أن يتصدر الترند طوال أيام عرضه فى شهر رمضان الكريم وتفاعل رواد مواقع التواصل معه بشكل كبير.

وواحدة من المفاجأت التى قدمها أحمد مكي فى مسلسل الكبير أوي 6 هو إعطاء مساحات كبيرة للوجوه الشابة، وهذا ماحدث بالفعل ولكن كان الملفت للانتباه هو تضمن المسلسل لكثير من ا«لإيفيهات» على مسلسلات رمضانية داخل السباق الرمضاني دون النظر اطلاقًا لمبدأ المنافسة.

مسلسلات ظهرت فى الكبير أوي

حيث أن مسلسل الكبير أوى 6 ذكر أكثر من مسلسل داخل مسلسله كان أولهم مسلسل المداح للفنان حماده هلال، والذي ذكره في إحدى حلقات المسلسل الخاصة بالجن الذي لبس العتره ابنه فى العمل.

وليس هذا فحسب، ولكنه أيضا حرص على ذكر اسم مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني على الرغم من أن العملان يتنافسان فى منطقة الكوميديا وهذا العمل يشارك مع أكرم فيه الثنائي آيتن عامر وهنادى مهنا .

يسرا ونيللي كريم فى مسلسل الكبير أوي

انضم إليهم أيضًا مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا والذي ذكرت اسمه الفنانة الشابة رحمة أحمد ضمن أحداث حلقة الأمس من مسلسل الكبير أوى 6، وهذا العمل يشارك فيه أيضًا غادة عادل وشيماء سيف وعماد رشاد ونبيل نور الدين.

هناك أيضًا مسلسل فاتن أمل حربي، الذي ذكرته أيضًا رحمة أحمد فى واحد من «إيفيهاتها» فى حلقة أمس للفنانة نيللي كريم، والتي شارك معها فيه شريف سلامة وفادية عبد الغنى وهالة صدقي.