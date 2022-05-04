خلال أيام العيد.. إزالة تعديات بالبناء المخالف في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عددًا من حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

وقال الدكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات له بالأمس، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، والدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية، تم إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة داخل قرى مجلس قروي البرجاية.

إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء المخالف

وأوضح نائب رئيس الوحدة المحلية، أنه تم تحريك حملة على قرى مجلس قروي البرجاية، نجحت في إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، داخل قرى البرجاية، والإسماعيلية، والمجيدي.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن حملات مواجهة حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك ؛ وذلك لمنع استغلال المعتدين أيام العيد، وإنشاء العديد من المنازل المخالفة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له أمس، أنه كلّف رؤساء الوحدات المحلية داخل المحافظة، بداية من مركز مغاغة شمالًا حتى ديرمواس أقصى جنوب المنيا، بتشكيل فرق لشن حملات على القرى وشوارع المدن، لرصد أي مخالفات للبناء، وإزالتها في المهد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع حدوث أي تعديات عليها ومصادرة مواد البناء وإحالة المخالفين للنيابات العامة المختصة.