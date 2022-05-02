ليلة العيد في المنيا.. قيادات المحافظة يشاهدون «الاختيار» ويشاركون في ندوة «حياة كريمة»

قضى عدد من شباب وقيادات محافظة المنيا ليلة العيد بشكل مختلف حيث ألتف العشرات أمام شاشة عرض كبيرة بأحد مراكز الشباب، لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي يسرد اللحظات الفارقة والحاسمة التي عاشتها مصر قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، وأعقب ذلك عقد ندوة عن الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تحت عنوان معركة البقاء والبناء.

أبوزيد: أزهى عصور التنمية وحقوق الإنسان والمواطنة

قال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إن الدولة المصرية تعيش أزهي عصور التنمية وحقوق الإنسان والمواطنة، مؤكدا أن الصعيد في مقدمة أولويات الدولة، والمنيا تشهد طفرة نوعية في المشروعات التنموية بجميع القطاعات، حيث حصلت علي نصيب الأسد من مشروعات تنمية الريف المصري من حيث عدد القرى والمراكز والنجوع المستهدفة التي دخلت حيز التنفيذ، بالإضافة لنصيبها الكبير من الخطة الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد التي يتم تنفيذها لتحظي المحافظة بمزيد من الامتيازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ندوة حياة كريمة "معركة البقاء والبناء"

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدتها مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، بعنوان «معركة البقاء والبناء» بمركر شباب المدينة (أ) بمدينة المنيا، بحضور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمحافظة، وأسماء عبدالقادر المنسق المساعد، ومنسقي المدن.

قال منسق المبادرة بالمنيا أحمد العمدة، إن حياة كريمة حصيلة أفكارشباب البرنامج الرئاسي ورؤية واسعة الآفق من القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حقق أحلام الشباب لتغيير الواقع داخل القري المصرية إلي إنجاز يتحقق علي الأرض حاليا، حيث قدم الرئيس الدعم الكامل للأفكار شباب أصبحت عملية واقعية تناسب الشعب المصري.

3 آلاف مشروع

أضاف العمدة أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في المنيا يبلغ 3 الآف مشروع بمختلف القطاعات، ويتم التنفيذ بـ 192 قرية وتابع داخل 5 مراكز إدارية هي: "ديرمواس، أبوقرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة"، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 30 مليار جنية، ومتوقع زيادتها طبقا لما يحدث علي الأرض من توسعات وتبني أفكار جديدة تندرج تحت المشروعات التي تنفذها المبادرة.

أوضح العمدة أن ما يحدث تجاوز ما كان أحلام الشباب في الاجتماعات والمناقشات التي تمت في وقت سابق، مطالبا الشباب باستغلال هذه الفرصة في تحقيق التنمية بالقري والنجوع ودعم خطوات الدولة وتوعية المواطنين بحجم الإنجاز علي الأرض، وأن يكونوا وسيلة للبناء وليس الهدم.

وناشد العمدة شباب المنيا بمتابعة مشروعات المبادرة بكل حرص ودقة وأن يكونو عين الدولة التي تتابع العمل علي الأرض من خلال مظلة التطوع بمبادرة حياة كريمة، لأن هذه المشروعات تمثل شريان الحياة للمواطن المصري ولا يمكن أن ترك هذا الحلم يضيع أو يواجه أي تقصير.

وفي ختام الندوة تم عرض فيلم عن مبادرة حياة كريمة للتأكيد على الارتباط الوثيق بين معركتي البقاء والبناء وأنهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض، كما وقف الحضور دقيقة حداد علي أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والأطباء وجميع من ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان واستقرار مصر.