نائب محافظ المنيا يتابع خدمة المرضى بمستشفيات الصحة في العيد

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وللاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

المرور على مستشفى المنيا العام

وأجرى نائب المحافظ جولة تفقدية على عدد من المستشفيات لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بها، حيث شملت الجولة المرور على مستشفى المنيا العام، ومستشفى مصر الحرة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والأشعة والعظام والجراحة بمستشفي المنيا العام، وأقسام الاستقبال وعناية الأطفال ودار سلام لرعاية الأطفال بمستشفي مصر الحرة، للاطمئنان على المرضى، كما التقي بعدد من المرضى، واستمع إلى شكواهم موجهاً بالعمل على سرعة حلها وتلافيها، كما أعرب عن خالص تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

نائب محافظ المنيا يلتقي أفراد الأطقم الطبية

والتقى نائب المحافظ بالطاقم الطبي بالمستشفيات، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل نائب المحافظ تهاني محافظ المنيا لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما نقل شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، على ما يقدمونه من مجهودات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

ووجه محافظ المنيا مختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، والاستمرار في رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.