حياة كريمة تواصل تطوير قرى المنيا.. مجمعات خدمية ومحطات صرف وتأهيل المدارس

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة المواطنين تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، وفي ظل المبادرة تشهد قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، أعمال تطوير على الصعيدين الخدمي والصحي للتسهيل على المواطنين فضلا عن تقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة.

مشتملات مجمع الخدمات الحكومية

ومن بين القرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»، قرية تل بني عمران، حيث تعمل المبادرة على إنشاء عدد من المشروعات في القرية، على رأسها مجمع خدمات حكومي من أجل التسهيل على المواطنين، وأوشكت الأعمال على الانتهاء، ويضم المجمع ما يلي:

- مركز تكنولوجي

- مكتب بريد

- مكتب تموين

- تضامن اجتماعي

- سجل مدني

- شهر عقاري

- مجلس محلي

- قاعة اجتماعات

توسيع المدارس التابعة ديرمواس

وفي قرية الحاج قنديل، تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على إنشاء محطة رفع الصرف الصحي، وجاري العمل على إنهاء الأعمال، لتدخل المحطة للخدمة، وفقا لما ورد في البيان الصادر عن «حياة كريمة»، الذي أشار إلى أن المبادرة تعمل على إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي على مساحة 20 ألف متر تقريبا في قرية العمارية الشرقية، لتقديم الخدمة إلى عدد من قرى شرق النيل التابعة لمركز ديرمواس، وهي: «الحاج قنديل، العمارية الشرقية وتل بني عمران».

أما على المستوى التعليمي، فتعمل المبادرة الرئاسية على توسعة عدد من المدارس التابعة للمركز ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.