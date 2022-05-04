أسعار النفط ترتفع 1% اليوم.. كم سعر البرميل؟

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1%، أي إلى 106 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء، بعد أن فقدت بعض مكاسبها في الجلسة السابقة، حيث أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما زاد مخاوف الإمدادات وعوض مخاوف تباطؤ الطلب من الصين التي تعد أكبر مستورد.

تراجع المخزون النفطي الأمريكي

وذكرت وكالة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما أعاد تركيز المستثمرين إلى ضيق العرض المستمر.

وتأتي مكاسب النفط على خلفية الأخبار الصادرة أمس الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف صناعتها النفطية، بسبب حربها على أوكرانيا، ومن المتوقع أن توضح ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطط في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس.

إغلاق الصين بسبب فيروس كورونا

في الوقت نفسه، تعرضت أسعار النفط لضغوط في الآونة الأخيرة من المخاوف بشأن عمليات الإغلاق لفترات طويلة في الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول النفط خام برنت عند 113.09 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية، بالنظر إلى المستقبل، على أن يجرى التداول عند 124.91 دولار أمريكي للبرميل بحسب المتوقع في غضون 12 شهرًا.