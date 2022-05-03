أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف تأثر الطلب من إغلاق الصين

تراجعت أسعار النفط، اليوم، في ثاني أيام التداول الضعيف بآسيا، مدفوعة في اتجاهين متعاكسين بفعل إغلاق الصين لفيروس كوفيد -19، وهو ما قد يؤثر على الطلب على الوقود، واحتمالات تضرر الإمدادات حال إقرار الحظر النفطي الأوروبي على روسيا، وفقاً لـ«رويترز».

تراجع العقود الآجلة خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا أو ما يعادل 0.2٪، إلى 107.35 دولارًا للبرميل، متخلية عن المكاسب في وقت سابق من التعاملات التي ضعفت بسبب العطلات في الصين واليابان وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

أيضاً تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو 0.2٪ ، إلى 104.94 دولارًا للبرميل ، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال التعاملات عند 105.80 دولار.

وارتفع كلا العقدين القياسيين بأكثر من 40 سنتًا يوم الاثنين، وواصلا تلك المكاسب بشكل متواضع في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء.

بكين تواجه تفشي كورونا

وتباشر الجهات المعنية في بكين، ا بإجراء اختبارات جماعية على السكان لتجنب إغلاق مشابه لإغلاق شنغهاي خلال الشهر الماضي، بعد الإبلاغ عن عشرات الحالات الجديدة يوميًا في تفشي غير مسبوق للمرض الذي دخل أسبوعه الثاني.

إغلاق المطاعم في عاصمة أكبر مستورد للنفط

وأغلقت المطاعم في عاصمة أكبر مستورد للنفط في العالم لتناول الطعام فيها، بينما أغلقت العديد من الأماكن الأخرى وساد الهدوء الشوارع يوم الثلاثاء خلال عطلة عيد العمال لمدة خمسة أيام.

الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن تنتهي المفوضية الأوروبية اليوم من العمل بشأن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب إجراءاتها في أوكرانيا، والتي ستشمل حظرًا على شراء النفط الروسي.

بيانات المخزون الأمريكية

يراقب التجار عن كثب بيانات المخزون الأمريكية، وستعلن مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي عن المخزونات للأسبوع المنتهي في 29 أبريل يوم الثلاثاء، تليها بيانات حكومية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وفقاً لـ«رويترز».

توقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم، أن متوسط ​​مخزونات الخام الأمريكية ستتراجع 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

كما توقعوا انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.2 مليون برميل ، في حين انخفض مخزون البنزين بمقدار 300 ألف برميل.