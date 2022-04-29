وزير البترول الليبي: نخسر 60 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق منشآت النفط

أعلنت فضائية العربية في خبر عاجل منذ قليل، أن محمد عون وزير البترول والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلن خسارة بلاده أكثر من ستين مليون دولار يوميًا، بسبب الإغلاق الاضطراري للعديد من منشآت النفط.

موجة من الإغلاقات لمنشآت ومحطات تكرير البترول

ويواجه البترول الليبي موجة شرسة من الإغلاقات للعديد من منشآت ومحطات تكرير البترول، منذ منتصف أبريل الجاري، ما دفع وزارة البترول والغاز إلى إعلان «القوة القاهرة» وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق ستة حقول بترولية في جنوب وشرق البلاد.

وعلى إثر تلك القرارات انخفض الإنتاج العام إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا بما يقارب نصف الإنتاج اليومي الذي كان يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وفقًا لما صرح به الوزير الليبي في حديثه لوكالة فرنس برس.

خسائر 60 مليون دولار يوميا في ليبيا

وأكد وزير البترول الليبي، أنه بحساب سعر بيع بمتوسط 100 دولار للبرميل، تبلغ الخسائر 60 مليون دولار على الأقل يوميًا، في وقت تتعرض فيه السوق الدولية بالفعل لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا، ومنع هذا الإغلاق المؤسسة الوطنية للنفط من احترام التزاماتها التعاقدية، لتعلن «قوة قاهرة» على المواقع المغلقة، ما يسمح بإعفائها من مسؤولياتها في حالة عدم تنفيذ عقود التسليم الأجنبية.

وعبر وزير البترول الليبي عن أسفه لهذه الإغلاقات المؤثرة على البنية التحتية للنفط، خصوصا خطوط الأنابيب، إلى جانب تأثيرها على سمعة ليبيا وفقدان الثقة في وضعها في السوق الدولية.