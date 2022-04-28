ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بتعافي الصين وزيادة الطلب

ارتفعت أسعار النفط من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع في التعاملات الصباحية، وسط حالة من الحذر بشأن ضعف ​​الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب تجدد قيود كوفيد -19 مرة أخرى.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى مستوى 105 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.41% إلى 103.84 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.26% إلى 102.29 دولار للبرميل، وكانت متراجعة 1.36% إلى 100.63 دولار للبرميل، وفقا لـ«بلومبرج».

واستقر كلا العقدين على ارتفاع يزيد عن 30 سنتًا في الجلسة السابقة، بسبب المخاوف المستمرة بشأن شح الإمدادات العالمية، وتراجع آخر في مخزون نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة.

تعافي طلب الصين على النفط

وتتوقع شركة Sinopec Corp، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، أن يتعافى طلب الصين على المنتجات النفطية المكررة في الربع الثاني، حيث يتم السيطرة على تفشي COVID-19 في البلاد تدريجيا.

مخزونات الخام الأمريكية

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنّ مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 692 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي، دون التوقعات، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2008، وفقاُ لـ"CNBC".

العاصمة الصينية تغلق الأماكن العامة

أغلقت العاصمة الصينية بكين بعض الأماكن العامة، وعزّزت عمليات التفتيش في أماكن أخرى يوم الخميس ، حيث شرع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليون نسمة في إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية لـ COVID-19 بهدف تجنب إغلاق شبيه بشنغهاي.

وقال ستيفن إنز، الشريك الإداري في SPI Asset Management: «يظل الإغلاق في الصين على رأس أولوياتنا والمحرك المعارض الرئيسي (إلى الاتجاه الصعودي للأسعار)»، وفقا لـCNBC.