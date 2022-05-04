«القوى العاملة» تستهدف تعيين 100 ألف خريج حديث خلال 6 أشهر

كشفت وزارة القوى العاملة، عن بشرى سارة للشباب الخريجين، وحديثي التخرج، بتجهيزهم لتوفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف منهم خلال 6 أشهر ومع نهاية العام الجاري 2022، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لخفض معدلات البطالة والاهتمام بتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم.

تدريب 100 ألف شاب لاختراق سوق وظائف المستقبل

وقال الإعلامي هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي لتوضيح خطيتها لتدريب الشباب الخريجين على وظائف المستقبل؛ استعدادا لتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل لائقة بمؤسسات القطاع الخاص ومنشآته بجميع المحافظات.

تعيينات في 4 محافظات

وشهدت الفترة الأخيرة، قيام وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل وتعيينات للشباب والخريجين من كافة المؤهلات الدراسية، والعلمية، بمنشآت القطاع الخاص، ومن بينها تعيينات لـ 2933 شابًا، من بينهم 37 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بمحافظة المنوفية وتسهيل إجراءات حصولهم على شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وكذلك تعيين 1206 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 «قادرون باختلاف» بمحافظة الدقهلية، وتعيين 2968 شابا، بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى 819 فرصة عمل أخرى للشباب من الجنسين بخبرات ودون خبرات.

كما قامت الوزارة، من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 10 آلاف و489 شابًا، منهم 89 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بمحافظة القاهرة وتسهيل حصولهم على شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، إذ بلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب نحو 23409 شباب منهم 257 «قادرون باختلاف».