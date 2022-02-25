وزيرا القوى العاملة والتعليم العالي يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 3000 فرص عمل

يفتتح وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، والتعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار غدا السبت، ملتقى التوظيف الأول بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية ، يوفر 3000 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها مديرية القوي العاملة بالقاهرة من خلال 40 شركة قطاع خاص بالمحافظة ، بمرتبات تبدأ من 2400 إلي 7500 جنيه، وبحضور عميد المعهد الدكتور محمد عبد العزيز خليفة، والدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس الإدارة ومدحت العمراوي مدير المديرية .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن ملتقي التوظيف يأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب من الجنسين.

وأكد سعفان أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، الذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التى بدأت معدلاتها في الانخفاض لتصل إلي 7.4% في الربع الأخير من العام 2021، ، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل .

ودعا الوزير شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا أن الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.