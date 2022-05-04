مؤسس ليالي المقامات الروحية: «تعبر عن تفرد الشخصية المصرية» (فيديو)

قال الدكتور انتصار عبدالفتاح، مؤسس ليالي المقامات الروحية ومهرجان سماع، إن ليالي المقامات الروحية قدمت عروضا مهمة شارك بها نحو 22 فرقة من دول وثقافات مختلفة في دورتها السابعة، وذلك في 3 أماكن بالتتابع، كما جابت الشوارع والحواري المصرية، موضحًا: «أحب التواجد في الشوارع والحواري المصرية لأنّ الجمهوري الحقيقي والذواق للفن والثقافة نجده هناك».

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «بدأنا في حرب الدرب الأحمر، وتحديدا في بيت يكن الأسري، وقدمنا نحو 5 ليالي، ولاقت نجاحا غير مسبوق، والأهالي كانوا يشاركوا في تنظيم الحفل واستقبال الناس، وكان ذلك منظرا رائعا ومبهجا للغاية».

التجهيز لليالي طوال العام

وتابع، أنّ ما حدث في الدرب الأحمر يدل على أنّ تفرد الشخصية المصرية ينبع من هذه الأماكن، مردفًا: «نعمل طول العام على هذا الأمر، وعقدنا عدة اجتماعات ورصدنا الأماكن الأثرية لاكتشاف فضاءات جديدة لهذه الليالي، وهو ما عثرنا عليه في الدرب الأحمر، ثم انتقلنا إلى منطقة الحسين وقدمنا 3 ليالٍ في قبة الغوري، والذي اعتبرته بيتي الأساسي، وأسست فيه كل الفلسفة الخاصة بهذا الأماكن منذ عام 2007 حتى وقتنا هذا».

تفاصيل ليالي المقامات الروحية

وأردف مؤسس ليالي المقامات الروحية ومهرجان سماع: «ثم انتقلنا إلى السيدة زينب، وبخاصة في بيت سناري وقدمنا نحو 9 ليالٍ، وكلها كانت مبهجة وفخور بها للغاية، وكنا نستمتع في كل لحظة بها، وأشكر كل من تعاونوا معنا في بيت اليكن أو بيت السناري أو قبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية».