رئيس مهرجان «سماع»: نستعد لإطلاق قافلة السلام في الصعيد والإسكندرية

قال الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، إن المهرجان سيواصل في الفترة المقبلة رسالته التنويرية داخليا وخارجياً، موضحا أن المهرجان يستعد لقافلة السلام فى صعيد مصر التي تجوب محافظات قنا وأسيوط وسوهاج، وبناءً على طلب جماهيرالإسكندرية سنتوجه قريباً لفضاء كنيسة سانت كاترين بالمحافظة.

وأضاف «عبدالفتاح» في تصريحات صحفية، بأنه على المستوى الدولي تلقى المهرجان دعوة من دولة ألمانيا المنظمة لهذا الحدث الكبير، لعمل احتفالية رسالة سلام فى إطار المشروع الدولى قافلة السلام، ثم ننتقل إلى سويسرا، ومنها إلى بولندا، وذلك بعد النجاحين الجماهيري والإعلامي الذي حققته «رسالة سلام في ألمانيا»، وستنضم معنا فرق من الدول التي تستضيف رسالة سلام.

أهداف مهرجان سماع الدولي

وأضاف «عبد الفتاح»، أن مهرجان سماع يهدف إلى نشر ثقافة السلام والتواصل الإنسانى بين الشعوب بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، حيث تنشد جميع الفرق معاً فى هذا الفضاء الروحي من أجل القيم النبيلة والعظيمة فى هذه الدورة الاستثنائية دورة التحدب والصمود والإصرار، وأن إرسال رسالة سلام إلى العالم من أرض مصر المباركة يؤكد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والخير إلى شعوب العالم.

يشار إلى أن الدورة الـ14 الاستثنائية من مهرجان سماع الدولي اختتمت فعالياتها أمس بالقلعة، وأُهدي درع المهرجان وشهادة تقدير لكل من الأب المطران كلاوديو لوراتى الكومبونياني من إيطاليا، والقارئ الشيخ أبو العينين شعيشع وروح الشجن من مصر، وتسلمتها ابنته، ومن اليونان الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس وتسلمها المستشار الثقافي اليوناني، كما تم تكريم جمعية «النور والأمل» من مصر، إضافة لتكريم خاص لـإدواردو بانياغواتريو من إسبانيا، كما تم تكريم الأردن ضيف شرف المهرجان وتسلم الدرع نائب السفير الأردني.