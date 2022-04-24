ترانيم وتواشيح وأذان في برنامج «صباح الخير يا مصر» (فيديو)

حلّت المطربة ميريتيا عماد والمبتهل عبدالرازق الشهاوي ضيفين في حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، بمناسبة الأجواء الرمضانية والاحتفال بعيد القيامة.

وغنت ميريتيا عماد ترنيمة «إخرستوس أنستي.. المسيح قام»، أما المنشد عبدالرازق الشهاوي فأنشد «يا عيني جودي بالدموع»، وغنت ميريتيا عماد ابتهال «مولاي» للشيخ سيد النقشبندي، كما غنت ترنيمة «مين أحن منك يا الله»، أما المنشد عبدالرازق الشهاوي، فغنى ترنيمة «الأبطال».

ميريتيا: بنشوف البث المباشر من القدس في التلفزيون

وتحدثت ميريتيا عن طقوس سبت النور، موضحةً: «بنولع التلفزيون عشان نشوف البث المباشر في القدس، عشان نشوف النور لمدة 33 دقيقة، عدد عمر السيد المسيح، جسمي كله بيقشعر، وبعد كده بشوف شوف التجهيزات زي الشعر واللبس، وبنصلي في البيت، وبننزل الكنيسة وبنصلي من الساعة السابعة حتى الساعة الثانية عشرة، ثم نحضر التناول، ونذهب إلى البيت لأكل اللحمة والفراخ بعد 55 يوم كاملة من الحرمان».

ميريتيا: أحرص على توزيع البلح باللبن على الصائمين

وأشارت ميريتيا إلى أنها تحرص على توزيع البلح بلبن على الصائمين قبل الإفطار مباشرة، كما أنها تقوم بتوزيع الفوانيس على المواطنين في الشارع، أما الشهاوي، فقال إنه قضى شهرا مختلفا لرمضان، حيث كان موجودا في المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر في مسابقة دولية باسم «عطر الكلام»، ورجع إلى مصر أول أمس، ويحرص على أداء صلاة العيد في المسجد.

رفع الأذان أثناء الترنيم

وغنت ميريتيا ترنيمة باللغة القبطية، أما المبتهل عبالرازق الشهاوي، فقد رفع الأذان أثناء أدائها للترنيم، في مشهد رائع عكس قوة الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة، وأكدت ميريتيا أنها تحب الابتهالات، مثل «مولاي»، وأغنية «قمر سيدنا النبي»: «جميلة أوي وبحس إن لحنها مريح وبحب أغنيها».