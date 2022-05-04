إجهاض 7 محاولات للشروع في البناء المخالف وإزالة تعديات على أرض زراعية بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة في التصدي لعمليات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام عيد الفطر، على أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل صباحية ومسائية لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فوري وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

متابعة مستمرة والتصدي للمخالفات

كان محافظ أسيوط قد شكل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ولجان فرعية في المراكز برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمتابعة المستمرة، والتصدي لأية محاولات للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بشأن التصدي بكل حسم لجميع أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

إزالة التعديات على الأراضي في المهد

وشدد المحافظ على ضرورة منع التعديات بكافة صورها والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية أولًا بأول لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والتعديات على الأراضي.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شنت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة محمد بشير رئيس الحي، حملة لرصد ومتابعة أية مخالفات، وتم رصد محاولة بناء مخالف وصب سقف الدور الأول بأحد العقارات بشارع سعد زغلول، وتمت إزالة المخالفة فورًا، وذلك بمشاركة محمد عبدالراضي وهاني محمد نائبا رئيس الحي ومسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات بالحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء.

إيقاف محاولة البناء المخالف بدون تراخيص

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة هويدا شافعي رئيس المركز، محاولة الشروع في بناء بدون ترخيص بقرية نزالي جنوب شرق السكة الحديد، على مساحة قيراط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز، حالة تعد على أرض زراعية بقرية دشلوط، فضلا عن إزالة فورية لحالة تعد على الطريق الدائري بدائرة المركز، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية لقرية دشلوط.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري حملة تمكنت خلالها من إزالة حالة تعدي على أرض أملاك دولة على مساحة 150 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومسئولي الإزالات بالمركز.

وفي مركز أسيوط، نجحت الوحدة المحلية في التصدي لمحاولة تعدي على أرض زراعية بقرية الزاوية بحوض الربوة، وإزالة بناء مخالف على أرض زراعية بحوض البربخ بقرية شطب على مساحة قيراط، وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس المركز، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز، ورئيسي قريتي ريفا وشطب، ومسئولي الجمعيات الزراعية وحماية الأراضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.